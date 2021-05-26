"Это воздушное пиратство": Генсек НАТО об инциденте с самолетом Ryanair

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«Принудительная посадка пассажирского рейса, осуществленная Белоруссией, была опасной и неприемлемой. Это воздушное пиратство со стороны государства. Это демонстрирует, как режим в Минске подрывает базовые демократические права, притесняет независимые медиа. Я приветствую дополнительные меры, согласованные ЕС. Необходимо срочно провести международное расследование. Журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега должны быть немедленно освобождены», – сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa , польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.

Североатлантический совет решительно осуждает посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в среду в Брюсселе по итогам заседания послов стран альянса по инциденту в Белоруссии.

"Североатлантический совет решительно осуждает вынужденное перенаправление в Минск, Белоруссию, рейса Ryanair между Афинами и Вильнюсом 23 мая, а также снятие с перенаправленного самолета и арест Романа Протасевича, известного белорусского журналиста, путешествовавшего на борту, и Софии Сапеги", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что задержание Протасевича "является оскорблением принципов политического инакомыслия и свободы прессы".

"Белоруссия должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу Сапегу. Союзники по НАТО призывают Белоруссию уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", - говорится в нем.

Североатлантический совет поддерживает проведение срочного независимого расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

"Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации", - отмечается в нем.

Кроме того, Совет НАТО поддерживает "меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент".

Инцидент с посадкой якобы заминированного самолёта в минском аэропорту является совершенно неприемлемым. Все пассажиры рейса должны получить возможность вылететь в Вильнюс. Об этом на своей официальной странице в Twitter в воскресенье, 23 мая, написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить своё путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия, — написала она.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter призвал белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров.

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Очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров, — заявил он, подчеркнув важность расследования инцидента.

Кроме того, на случившееся отреагировал на своей странице в Twitter латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он призвал к независимому расследованию инцидента и незамедлительному освобождению Романа Протасевича.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал инцидент с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, актом воздушного пиратства, совершенным государством, сообщает ТАСС.

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«Произошедшее в воскресенье — это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги», — заявил Ван дер Беллен.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести президенту Белоруссии Александру Лукашенко после реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair.

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«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко», — написал Климкин, отметив, что необходимо запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз.

При этом бывший глава украинского министерства не стал уточнять, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Москва.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair он действовал законно, в соответствии со всеми международными правилами. По его словам, он стремился защитить людей.

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«Самолет развернули возле «БелАЭС». А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — сказал он в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в Овальном зале Дома правительства.

По его словам, экипаж самолета советовался с его хозяевами и вильнюсским аэропортом. В итоге было принято решение посадить борт в Минске. Как отметил президент, маневр с разворотом лайнера выглядит нелогично, до Вильнюса оставалось 70 км. При этом он задался вопросом, почему самолет не приняли другие аэропорты. Он также назвал абсолютной ложью принуждение борта к посадке истребителем МиГ-29. Глава государства уточнил, что задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в критической ситуации.

Лукашенко также прокомментировал разошедшуюся в СМИ информацию, что на борту самолета находились три агента КГБ Белоруссии . Президент назвал эту версию «фейком». По его словам, это просто три человека, которые вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса.

Глава республики также назвал бредом удержание экипажа и пассажиров в аэропорту вооруженными людьми. По его словам, экипаж семь часов кому-то звонил и не хотел улетать.

Как утверждает белорусский лидер, недоброжелатели извне и внутри его страны изменили методы атаки на государство и перешли от организации бунтов к «этапу удушения». «Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, власти приняли самые жесткие меры и в зародыше подавили волну неонацизма. Как считает президент, эти действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает эти «злодеяния». Избранную Минском стратегию он назвал жизненно важной для страны.

Он предупредил, что после Белоруссии под удар может попасть Россия. Президент сообщил, что один экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, уже вовсю работает против РФ. Как отметил Лукашенко, он показал истинную цель западных стратегов.

Белорусский лидер также оценил роль Запада в этом инциденте.

Как он утверждает, в самолете Ryanair находился террорист, причем об этом было известно лицам, находящимся далеко за пределами Белоруссии.

По его словам, информация о минировании лайнера, из-за которой, по официальной версии, и пришлось посадить воздушное судно в Минске, поступила из Швейцарии.

Как он отметил, сообщение направили в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, но в тот момент самолет уже пересек границу Белоруссии и находился в ее воздушном пространстве. По словам Лукашенко, белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами и были вынуждены ее опубликовать.

«ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа», — сказал он.

«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали»», — обратил внимание глава государства.

Кроме того, он отметил, что на Западе отказались от расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Как он утверждает, теперь всему миру понятно, что против Белоруссии развязали многоплановую, многоуровневую гибридную войну.

«Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде, чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — предупредил он.

Инцидент, которому было посвящено выступление Лукашенко, произошел в минском национальном аэропорту 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в белорусской столице якобы из-за сообщений о минировании. На борту находились белорусский оппозиционер, экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — гражданка России София Сапега. Их задержали и арестовали. По данным TUT.by, Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в призывах к массовым беспорядкам и создании экстремистского формирования.

Лукашенко также высказался о ситуации с Латвией, в центре столицы которой власти заменили национальный флаг Белоруссии, вывешенный в связи с чемпионатом мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция на протестах. Белоруссия после этого решила выслать почти весь дипкорпус Латвии. Рига пошла на аналогичный шаг. Лукашенко, говоря об этой ситуации, отметил, что его страна поступила так, как поступает суверенное государство.

Владимир Жарихин. Лукашенко своим выступлением, конечно, хотел успокоить общественность, но вопросов меньше не осталось, чем было до его речи, считает замдиректора Института стран СНГ

«В этом заявлении было много противоречивых вещей, которые требуют дополнительного объяснения. Они явно общественность не успокоят. Что это за террорист, который был в самолете? Странное заявление. Потом возникает вопрос — если сообщение пришло из Швейцарии, значит, самолет сел только по инициативе внешних сил и белорусская сторона в этой истории не при чем? Но это надо обосновывать, приводить факты», — сказал эксперт «Газете.Ru», отметив, что пока ситуация яснее не стала.

В этой ситуации белорусское общество не особенно интересует Протасевич и тем более Сапега, которая вовсе не белорусская гражданка, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

При этом, рассуждая, какую реакцию выступление Лукашенко могло вызвать на Западе, специалист отметил, что и там этой темой не особенно интересуются.

«Настроения в западном обществе таковы, что, я думаю, 80% не интересуются данной темой, а остальные 20% знают о ней с подачи местных СМИ, которые освещают ее естественным для них образом. Разговоры о том, что это кого-то сильно интересует на Западе, — искусственны. Что касается судьбы господина Протасевича и госпожи Сапеги, западному обывателю они безразличны на 125%», — сказал он «Газете.Ru».