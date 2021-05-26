Французы вынудили вернуться в Минск борт "Белавиа"

Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши
из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики.