Французы вынудили вернуться в Минск борт "Белавиа"

Однако, отметили в пресс-службе, "как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". "При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск", — сообщается на сайте.