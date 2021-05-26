Еще две европейские страны закрыли небо для «Белавиа»

В свою очередь, в Traficom заявили об отзыве лицензии у «Белавиа» на полеты над Финляндией. Это объясняется тем, что Белоруссия «не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории». Решение вступило в силу немедленно.