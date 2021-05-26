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Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах

Российская Газета
1 час назад
Случаи выявления индийского штамма коронавируса зарегистрированы в 53 странах. Об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения, которые приводит РБК.
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах
Фото: ReutersReuters
В отчете отмечается, что в течение недели первые случаи были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.
Ранее ВОЗ добавила индийский штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.
О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.
В мире,ВОЗ,
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