Обзор иноСМИ: "Литва будет уничтожена"

«Олимпиаде конец»: США внесли Японию в красную зону
Госдеп США
присвоил Японии
высший, красный уровень эпидемиологической опасности и настоятельно рекомендовали американцам отказаться от поездок в страну, сообщает
NHK. Японские интернет-пользователи сочли, что это означает отмену Олимпиады в Токио, пишет
«ИноСМИ».
Агентство США
по контролю и профилактике заболеваний отнесло Японию к опасным зонам не только из-за роста заболеваемости, но также на фоне распространения индийского штамма коронавируса и задержек с вакцинацией. Госдеп в своем заявлении не упомянул поездки спортсменов на ОИ, но сами японцы усомнились, что американцы приедут. Пользователь tarauosaragi назвал решение Госдепа «бойкотом Олимпиады».
«Все, Олимпиада в Токио закончилась!» - согласился ne_quo.
«Раздавить Литву ногой»: китайцы пригрозили уничтожить Вильнюс
Портал «Хуаньцю шибао» рассказал
, как Литва, «небольшая балтийская страна с населением менее трех миллионов человек», объявила о выходе из механизма сотрудничества «17 + 1» между Центральной и Восточной Европой и Китаем. Парламент страны объявил действия китайских властей в отношении уйгуров геноцидом и преступлением против человечества.
«Политику Литвы в этом году можно описать китайской идиомой «прыгающий клоун», - заявила газета. Она подчеркнула, что Пекин волнуют действия Вилюноса: «Литва слишком мала, а населения в ней меньше, чем в одном районе китайских городов первого уровня». «ИноСМИ» собрало
комментарии китайцев о Литве.
«Литва - это просто жучок, кусает небольно, но потом очень сильно чешется. Лучше всего раздавить его ногой», - написал один из них._
Хуаньцю_mWUjc7Uq назвал Литву «маленькой уродливой страной», которая ненавидит соседей и «рано или поздно будет уничтожена».
«Белоруссия хорошо поработала»: Китайцы вступились за Минск
Китайский портал «Гуаньча» рассказал
, как мир реагирует на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича
. Страны ЕС
потребовали от Минска немедленно освободить Протасевича, европейские перевозчики отказались от полетов над Белоруссией, а некоторые страны перестали принимать рейсы «Белавиа».
Портал «ИноСМИ» отмечает
, что многие китайские пользователи поддержали действия белорусских властей. Один из них написал, что действия Запада «ясно показывают, что Белоруссия схватила правильного человека». «Я просто хочу это сказать: Белоруссия хорошо поработала», - добавил другой. Пользователь guan_16178575241794 заявил, что изоляция страны, не имеющей выхода к морю, «прямое нарушение международного права».
США подготовятся к войне великих держав
Пентагон
раскрыл информацию о «величайших военно-морских учениях США за последнее поколение». Они пройдут в конце лета и будут «имитировать будущий конфликт с Китаем или Россией», сообщает
Contra Magazin.
В учениях примут участие около 25 тысяч моряков и морских пехотинцев, они пройдут в семи часовых поясах, связывая несколько глобальных командных центров с персоналом из США, Европы, Африки и Тихоокеанского региона. Маневры решено провести на фоне изменения стратегии Пентагона по обеспечению готовности к «конфликту великих держав».
Белоруссия: «плохие парни в отчаянии»
Принудительная посадка самолета в Минске и задержание оппозиционного журналиста стало «жестокой акцией с простым посланием для противников Александра Лукашенко
: мы можем достать вас где угодно». По словам
автора The Washington Post Дэвида Игнатиуса, некоторым может показаться, что «головорезы побеждают», но из истории можно понять и кое-что еще: «плохие парни в отчаянии».
Игнатиус подчеркнул, что оппозиция в Белоруссии никуда не исчезла и из-за последних событий может стать еще решительнее. Евросоюз отреагировал на инцидент с самолетом быстро и принял жесткие меры. Изоляция Минска усиливается. Кроме того, ходят слухи, что и Владимиру Путину
Лукашенко не нравится, подчеркнул автор.