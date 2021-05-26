В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обзор иноСМИ: "Литва будет уничтожена"

Елена Прошина
41 минуту назад

«Олимпиаде конец»: США внесли Японию в красную зону

Госдеп США присвоил Японии высший, красный уровень эпидемиологической опасности и настоятельно рекомендовали американцам отказаться от поездок в страну, сообщает NHK. Японские интернет-пользователи сочли, что это означает отмену Олимпиады в Токио, пишет «ИноСМИ».
Агентство США по контролю и профилактике заболеваний отнесло Японию к опасным зонам не только из-за роста заболеваемости, но также на фоне распространения индийского штамма коронавируса и задержек с вакцинацией. Госдеп в своем заявлении не упомянул поездки спортсменов на ОИ, но сами японцы усомнились, что американцы приедут. Пользователь tarauosaragi назвал решение Госдепа «бойкотом Олимпиады».
«Все, Олимпиада в Токио закончилась!» - согласился ne_quo.

«Раздавить Литву ногой»: китайцы пригрозили уничтожить Вильнюс

Портал «Хуаньцю шибао» рассказал, как Литва, «небольшая балтийская страна с населением менее трех миллионов человек», объявила о выходе из механизма сотрудничества «17 + 1» между Центральной и Восточной Европой и Китаем. Парламент страны объявил действия китайских властей в отношении уйгуров геноцидом и преступлением против человечества.
«Политику Литвы в этом году можно описать китайской идиомой «прыгающий клоун», - заявила газета. Она подчеркнула, что Пекин волнуют действия Вилюноса: «Литва слишком мала, а населения в ней меньше, чем в одном районе китайских городов первого уровня». «ИноСМИ» собрало комментарии китайцев о Литве.
«Литва - это просто жучок, кусает небольно, но потом очень сильно чешется. Лучше всего раздавить его ногой», - написал один из них._
Хуаньцю_mWUjc7Uq назвал Литву «маленькой уродливой страной», которая ненавидит соседей и «рано или поздно будет уничтожена».

«Белоруссия хорошо поработала»: Китайцы вступились за Минск

Китайский портал «Гуаньча» рассказал, как мир реагирует на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича. Страны ЕС потребовали от Минска немедленно освободить Протасевича, европейские перевозчики отказались от полетов над Белоруссией, а некоторые страны перестали принимать рейсы «Белавиа».
Портал «ИноСМИ» отмечает, что многие китайские пользователи поддержали действия белорусских властей. Один из них написал, что действия Запада «ясно показывают, что Белоруссия схватила правильного человека». «Я просто хочу это сказать: Белоруссия хорошо поработала», - добавил другой. Пользователь guan_16178575241794 заявил, что изоляция страны, не имеющей выхода к морю, «прямое нарушение международного права».

США подготовятся к войне великих держав

Пентагон раскрыл информацию о «величайших военно-морских учениях США за последнее поколение». Они пройдут в конце лета и будут «имитировать будущий конфликт с Китаем или Россией», сообщает Contra Magazin.
В учениях примут участие около 25 тысяч моряков и морских пехотинцев, они пройдут в семи часовых поясах, связывая несколько глобальных командных центров с персоналом из США, Европы, Африки и Тихоокеанского региона. Маневры решено провести на фоне изменения стратегии Пентагона по обеспечению готовности к «конфликту великих держав».

Белоруссия: «плохие парни в отчаянии»

Принудительная посадка самолета в Минске и задержание оппозиционного журналиста стало «жестокой акцией с простым посланием для противников Александра Лукашенко: мы можем достать вас где угодно». По словам автора The Washington Post Дэвида Игнатиуса, некоторым может показаться, что «головорезы побеждают», но из истории можно понять и кое-что еще: «плохие парни в отчаянии».
Игнатиус подчеркнул, что оппозиция в Белоруссии никуда не исчезла и из-за последних событий может стать еще решительнее. Евросоюз отреагировал на инцидент с самолетом быстро и принял жесткие меры. Изоляция Минска усиливается. Кроме того, ходят слухи, что и Владимиру Путину Лукашенко не нравится, подчеркнул автор.
В мире,Видео,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Госдеп США,Пентагон,ЕС,InoSMI.Ru,Литва,Япония,Соединенные Штаты,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители