«Олимпиаде конец»: США внесли Японию в красную зону

«Раздавить Литву ногой»: китайцы пригрозили уничтожить Вильнюс

Хуаньцю_mWUjc7Uq назвал Литву «маленькой уродливой страной», которая ненавидит соседей и «рано или поздно будет уничтожена».

«Белоруссия хорошо поработала»: Китайцы вступились за Минск

США подготовятся к войне великих держав

В учениях примут участие около 25 тысяч моряков и морских пехотинцев, они пройдут в семи часовых поясах, связывая несколько глобальных командных центров с персоналом из США, Европы, Африки и Тихоокеанского региона. Маневры решено провести на фоне изменения стратегии Пентагона по обеспечению готовности к «конфликту великих держав».