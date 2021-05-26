Россия выслала болгарского дипломата

В сообщении отмечается, что это ответная мера на аналогичные действия со стороны Болгарии. Напомним, что в апреле из Болгарии выслали российских дипломатов. Москва сразу отреагировала. Тогда были отозваны два болгарских посла.

Все началось с того, что Болгария обвинила Россию в причастности ко взрывам на оружейных складах в республике. Тогда они вспомнили времена Первой мировой войны.

«Так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда», - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на их заявление.

Также он подчеркнул, что болгары решили «перещеголять чехов», добавив, что Евросоюз должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели.