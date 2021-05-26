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Россия выслала болгарского дипломата

Анастасия Кирсанова
41 минуту назад
Посла Болгарии в России выслали на родину. Об этом пишет Telegram-канал РБК.
В сообщении отмечается, что это ответная мера на аналогичные действия со стороны Болгарии. Напомним, что в апреле из Болгарии выслали российских дипломатов. Москва сразу отреагировала. Тогда были отозваны два болгарских посла.
Все началось с того, что Болгария обвинила Россию в причастности ко взрывам на оружейных складах в республике. Тогда они вспомнили времена Первой мировой войны.
«Так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда», - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на их заявление.
Также он подчеркнул, что болгары решили «перещеголять чехов», добавив, что Евросоюз должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели.
Ранее «Рамблер» писал, что посольство Чехии сократило 71 сотрудника дипломатической миссии, позже будут уволены еще 8. Отмечается, что в посольстве останутся работать 19 граждан РФ.
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