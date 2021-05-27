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Провайдер подтвердил, что письмо о взрыве пришло после разворота борта Ryanair в Минск

Газета.Ruиещё 6
18 часов назад
Письмо о минировании самолета Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс, действительно было отправлено уже после разворота борта в сторону Минска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарского провайдера электронной почты. Ранее издание Daily Beast сообщило, что письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии и через 24 минуты после того, как Управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе. Провайдер Proton Technologies AG отказался комментировать детали письма, но подтвердил, что оно было в самом деле отправлено после того, как самолет поменял направление. "Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности", - говорится в заявлении швейцарской компании. Провайдер выразил готовность поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения соответствующего юридического запроса. 23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. Ранее Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не посещать Белоруссию.
Провайдер подтвердил, что письмо о взрыве пришло после разворота борта Ryanair в Минск
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Экстренная посадка,Роман Протасевич,Госдеп США,Вильнюс,Минск,Беларусь,
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