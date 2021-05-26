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Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

Ura.Ru
59 минут назад
Белорусские оппозиционеры готовят новые протесты в стране. Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
"Ждать нечего": Тихановская объявила о новой волне протестов
Фото: ReutersReuters
«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — написала Тихановская в своем telegram-канале.
Она отметила, что Евросоюз и США уже делают все возможное, чтобы помочь гражданам Белоруссии. Оппозиционеры намерены освободить политических заключенных и провести честные выборы.
Во время президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года, большинство голосов избирателей — около 80% — получил действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. После чего в стране начались масштабные акции протеста.
В мире,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,ЕС,Беларусь,
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