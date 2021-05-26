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Меган Маркл уволила ночную няню Арчи после серьёзного инцидента

News.ru
15 минут назад
Супруга принца Гарри Меган Маркл уволила ночную няню их первого ребёнка Арчи после серьёзного инцидента. Королевская пара решила после этого никогда не нанимать сиделку на ночь, передаёт The Mirror.
Меган Маркл уволила ночную няню сына
Фото: ReutersReuters
О произошедшем рассказал друг Меган Омид Скоби (Omid Scobie), выступая в программе «Очень королевский ребёнок: от колыбели до короны» (A Very Royal Baby: From Cradle to Crown). Рассказывать о самом инциденте Скоби не стал, однако заявил, что случай был достаточно серьёзным, чтобы навсегда отказаться от такого метода ухода за детьми.
После приезда Арчи, Гарри и Меган хотели наладить свой режим сна. Тогда они наняли ночную няню. И хотя я не имею права вдаваться в подробности работы кого-то другого (по юридическим причинам), могу сказать, что инцидент произошёл в одну из первых ночей, — рассказал друг Маркл.
Меган Маркл и принц Гарри сейчас ожидают рождения второго ребёнка. Вероятно, малыш появится на свет уже летом текущего года.
Ранее сообщалось, что королевский эксперт Кинси Скофилд раскрыла условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию.
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