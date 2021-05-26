Пройдёт «без мяса»: что думают на Западе о встрече Путина и Байдена

Достижения по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны. Скорее всего, переговоры пройдут «без мяса». Об этом в разговоре с журналистами заявил бывший агент ЦРУ Рэймонд Макговерн. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путин больше не захочет быть «хорошим парнем». Поэтому российский президент может поднять вопросы стратегического толка, а также тонкие вопросы в беседе с Байденом. Но всё это случится, если встреча вообще произойдёт. По словам бывшего агента ЦРУ, лидеры могут по крайней мере обсудить проблему изменения климата. В противном случае встреча провалится.

Также грядущий саммит прокомментировал бывший советник — посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг. Он сказал, что встреча Путина и Байдена ничего не изменит в двусторонних отношениях.

Администрация Байдена — Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения. Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию, а у российского лидера необходимости в этом нет, — добавил Армстронг.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

Лидеры РФ и США на предстоящей встрече обсудят несколько тем.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - сообщили в Кремле.

В Женеве пройдет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Детали встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще на стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, пройдут ли переговоры лидеров РФ и США тет-а-тет или с участием делегаций, а также будут ли подписаны по итогам встречи какие-либо документы.

Рамблер

"Пока детали не определены. Будем обсуждать" - сказал он.

Песков также отметил, что РФ и США рассматривают разные аспекты проведения саммита.

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал российского президента Владимира Путина освободить осужденных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей с американским лидером Джо Байденом. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

Рамблер

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол.

Такую публикацию дипломат сделал после того, как семья Рида сообщила о том, что молодой человек заболел коронавирусом в связи с тем, что российская сторона якобы не захотела его вакцинировать.

Вашингтон неоднократно призывал освободить граждан Соединенных Штатов, осужденных в России.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут быть организованы провокации со стороны противников российско-американского диалога. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Рамблер

«Поэтому ничуть не удивлюсь, если мы уже скоро прочитаем в СМИ о какой-то «российской кибератаке» или очередной «агрессии» России где бы то ни было», — заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что отношения двух ведущих ядерных держав мира важнее, чем «провокации «спойлеров» и разного рода третьих фигур, решающих свои местечковые задачи». Косачев предположил, что главы России и США отдают себе в этом отчет.

Он также напомнил, что Путин и Байден собираются обсудить перспективы российско-американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. По мнению сенатора, по каждой из тем у глав государств есть возможность достичь договоренностей, не ущемляющих ни одну из сторон.

Косачев считает, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к «протокольным рукопожатиям под камеры». Он утверждает, что и Путин, и Байден нацелены на результат.

Граждане США дали оценку предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Своим мнением пользователи поделились на портале телеканала Fox News.

По мнению простых американцев, предстоящая встреча станет провальной для их президента Байдена. Российский лидер одержит оглушительную победу, не сомневаются они.

Господин Путин съест Джо на обед;



Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <...> выйдет победителем;



Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией, — высказались пользователи.

При этом многие упражнялись в юморе на тему того, как будет проходить подготовка к предстоящему мероприятию и что произойдёт непосредственно на встрече.

Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью «Серп и молот» на лацкане;



Путину придётся носить бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут;



Надеюсь, встреча не выпадет на выходные, потому что в конце недели Джо, как правило, спит дома в Делавэре, — шутили американцы.

Аннотация

В Twitter обсудили факт назначения даты первой личной встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Как сообщили в администрации президента США, Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине, кибератаки, новое ядерное оружие и другие острые темы. Также в Белом доме отметили, что встреча будет направлена на восстановление дружественных отношений между США и Россией.

«Как политическая молитва: я считаю, что лучше иметь Россию на нашей стороне, единственное, что я ненавижу в ней некоторые проблемы с правами человека. Это решение по глобальному вопросу обосновано», — написал @Invisibleshoep1.

Ряд комментаторов отметили, что Байдену следует быть более осторожным, ведь велик шанс того, что его могут отравить, тем не менее оснований для подобных опасений они не указали. Президенту США посоветовали не пить даже воды.

«Не пейте никакого чая и помните, нужно проверить буквально в нижем белье на наличие яда, господин президент», — считает @radiocandied.



«Будут ли приняты адекватные меры предосторожности против химической атаки на президента?» — спросил @jgrssi.

В комментариях также назвали встречу «обоюдным риском», написав, что Россия и США вместе настолько могущественны, что могут уничтожить полмира.

Пользователи предположили, что будет обсуждаться строительство трубопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что США отказались вводить санкции против компании, руководящей его строительством.

«Вау, сразу после снятия санкций с прибыльного трубопровода, провала американского трубопровода и хакерской атаки на наш трубопровод», — написал @al17189.



«Я так понимаю, что они обнимутся, раз уж Старый Джо отдал противный трубопровод обратно. Надеюсь, их трубопровод не вредит окружающей среде, как Keystone», — прокомментировал @CaptainJack.

В сети опубликовано большое количество ироничных комментариев, в которых высмеивается слабость Байдена.

«Они реально вытащат его из формальдегида для встречи с Путиным?» — спросил @RealHoeyHimself.



«Это будет незабываемое шоу. Путину лучше приехать на голодный желудок он съест Байдена на завтрак, обед и ужин», — считает @JuanPab19581028.



«А это плохо, если я хочу, чтобы российский президент и наш президент помахали кулаками, чтобы выяснить, кто победит?» — спросил @zetaphi1057.

Некоторые пользователи считают, что Байдену не следует встречаться с Путиным, они отметили, что американцам не нравится, когда президенты США встречаются с ним.

«Мы не можем позволить президенту США встретиться с Путиным. От этого ждать только беды. Вице-президент должна была вышвырнуть его недели назад. До тех пор Демократическая партия должна отвлекать его всеми возможными способами. У нас есть медиа, но мы должны дать им что-то, о чем можно поговорить, помимо ошибок», — написал @pragmacrat.



«Не должно быть никаких отношений с российским правительством. Единственное, что необходимо делать, — убирать Путина от власти любыми способами», — прокомментировал @LLPoliticsNews.

Есть и те пользователи, которые серьезно подошли к вопросу и надеются, что правители двух великих держав наконец-то смогут решить проблемы человечества вместе.