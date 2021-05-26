Пока вы спали: Киев заработает на инциденте с Ryanair

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Киев заработает на инциденте с Ryanair

На фоне скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом одного из пассажиров лайнера - основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Украина прервала авиасообщение с Белоруссией. В Киеве надеются, что западные авиакомпании перестроят свои маршруты в облет Белоруссии и страна заработает на транзите, пишет «Коммерсант».

Также украинские власти ожидают и политических дивидендов от инцидента с Ryanair. Киев намерен перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в одну из европейских столиц.

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair и роста международной напряженности упала 24 мая до уровней осени 2020 года, когда страну захлестнули массовые протесты, пишет РБК.

По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг страны на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд. Эксперты отмечают резкое сокращение возможностей для его рефинансирования и усиление финансового влияния России.

В текущих условиях властям Белоруссии придется рассчитывать лишь на внутренний рынок и помощь со стороны России, считают они.

ЕС рассматривает введение новых экономических санкций против Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Санкции могут коснуться как запрета полетов в страны Евросоюза «Белавиа», так и ударить по экспорту белорусских нефтепродуктов и удобрений, пишет «Коммерсант».

Европа – второй по величине внешнеторговый партнер Белоруссии после России, а доход от поставок туда нефтепродуктов составляет около 20% поступлений бюджета страны.

При этом эксперты считают, что даже в случае введения жестких санкций, Белоруссия сможет наладить экспорт нефтепродуктов и других ликвидных товаров в Европу через Россию.

А основная часть белорусского калия уже идет на экспорт в Бразилию, Китай и Индию, поэтому Белоруссия сможет без потерь переориентировать объемы из ЕС на другие рынки.

В « Российских железных дорогах » разработали несколько вариантов компенсации затрат на проект расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, которые увеличились из-за роста цен на стройматериалы. Об этом со ссылкой на презентацию, подготовленную к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова пишет РБК.

В РЖД ценили рост затрат на модернизацию Восточного полигона в 39,2 млрд руб. за I квартал 2021 года и предложили два основных сценария изменения тарифов.

Первый предусматривает ввод дополнительной целевой надбавки только для пользователей транспортных услуг Восточного полигона, второй - введение надбавки для всех грузоотправителей или только для экспортеров.

Размер надбавок варьируется в диапазоне от 0,74 до 149,73%. В обоих случаях новые тарифы могут вводиться на один год или на три года.

Суд в Иркутской области начал рассматривать новое уголовное дело в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова , более известного как ангарский маньяк. Ранее Попков уже был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство, пишет ТАСС.