Пока вы спали: Киев заработает на инциденте с Ryanair

Киев заработает на инциденте с Ryanair
На фоне скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске
и арестом одного из пассажиров лайнера - основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича
Украина прервала авиасообщение с Белоруссией. В Киеве надеются, что западные авиакомпании перестроят свои маршруты в облет Белоруссии и страна заработает на транзите, пишет
«Коммерсант».
Также украинские власти ожидают и политических дивидендов от инцидента с Ryanair. Киев намерен перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в одну из европейских столиц.
Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair и роста международной напряженности упала 24 мая до уровней осени 2020 года, когда страну захлестнули массовые протесты, пишет
РБК.
По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг страны на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд. Эксперты отмечают резкое сокращение возможностей для его рефинансирования и усиление финансового влияния России.
В текущих условиях властям Белоруссии придется рассчитывать лишь на внутренний рынок и помощь со стороны России, считают они.
ЕС
рассматривает введение новых экономических санкций против Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Санкции могут коснуться как запрета полетов в страны Евросоюза «Белавиа», так и ударить по экспорту белорусских нефтепродуктов и удобрений, пишет
«Коммерсант».
Европа – второй по величине внешнеторговый партнер Белоруссии после России, а доход от поставок туда нефтепродуктов составляет около 20% поступлений бюджета страны.
При этом эксперты считают, что даже в случае введения жестких санкций, Белоруссия сможет наладить экспорт нефтепродуктов и других ликвидных товаров в Европу через Россию.
А основная часть белорусского калия уже идет на экспорт в Бразилию, Китай и Индию, поэтому Белоруссия сможет без потерь переориентировать объемы из ЕС на другие рынки.
В «Российских железных дорогах
» разработали несколько вариантов компенсации затрат на проект расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, которые увеличились из-за роста цен на стройматериалы. Об этом со ссылкой на презентацию, подготовленную к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова
, пишет
РБК.
В РЖД ценили рост затрат на модернизацию Восточного полигона в 39,2 млрд руб. за I квартал 2021 года и предложили два основных сценария изменения тарифов.
Первый предусматривает ввод дополнительной целевой надбавки только для пользователей транспортных услуг Восточного полигона, второй - введение надбавки для всех грузоотправителей или только для экспортеров.
Размер надбавок варьируется в диапазоне от 0,74 до 149,73%. В обоих случаях новые тарифы могут вводиться на один год или на три года.
Суд в Иркутской области начал рассматривать новое уголовное дело в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова
, более известного как ангарский маньяк. Ранее Попков уже был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство, пишет
ТАСС.
Попков в прошлом году сознался еще в двух убийствах. Сегодня на 10:30 (05:30 мск) был назначен судебный процесс, который проходит в закрытом режиме, пояснили изданию в пресс-службе Ангарского городского суда.