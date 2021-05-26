Лукашенко назвал мерзавцами мэра Риги и главу МИД Латвии

Выступая в парламенте, он несколько раз назвал Ринкевича и Стакиса «мерзавцами», которые неправильно поступили в отношении белорусского государства и народа. Их действия во время Чемпионата мира по хоккею в столице Латвии указывают на отсутствие ума, считает Лукашенко.