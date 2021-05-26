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Лукашенко: Мэр Риги и глава МИД Латвии – «мерзавцы, оба влезли в дерьмо»

ИА Regnumиещё 6
58 минут назад
Мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Эдгар Ринкевич 24 мая сорвали государственный флаг Белоруссии и вывесили бело-красно-белый флаг белорусских националистов и коллаборационистов, поступив как «мерзавцы». Таким поступком они «оба вляпались в дерьмо», заявил 26 мая Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал мерзавцами мэра Риги и главу МИД Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выступая в парламенте, он несколько раз назвал Ринкевича и Стакиса «мерзавцами», которые неправильно поступили в отношении белорусского государства и народа. Их действия во время Чемпионата мира по хоккею в столице Латвии указывают на отсутствие ума, считает Лукашенко.
«Если бы эти мерзкие министр иностранных дел Латвии и мэр Риги — мерзавцы — немножко поумнее были, они бы подумали кому это выгодно», — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что оскорбление государственной символики Белоруссии в соседней Латвии стало «триггером» патриотического подъёма среди возмутившихся белорусов. В них раньше не удавалось «искусственно впихнуть» государственную символику, а «такие ситуации всегда выдавливают из нас патриотизм и уважение к нашим символам», обратил внимание Лукашенко.
В мире,Мартиньш Стакис,Александр Лукашенко,МИД,Рига,Латвия,Беларусь,
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