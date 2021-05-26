Лукашенко назвал мерзавцами мэра Риги и главу МИД Латвии

Выступая в парламенте, он несколько раз назвал Ринкевича и Стакиса «мерзавцами», которые неправильно поступили в отношении белорусского государства и народа. Их действия во время Чемпионата мира по хоккею в столице Латвии указывают на отсутствие ума, считает Лукашенко.
Он также отметил, что оскорбление государственной символики Белоруссии в соседней Латвии стало «триггером» патриотического подъёма среди возмутившихся белорусов. В них раньше не удавалось «искусственно впихнуть» государственную символику, а «такие ситуации всегда выдавливают из нас патриотизм и уважение к нашим символам», обратил внимание Лукашенко.