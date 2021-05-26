"Там находился террорист": Лукашенко объяснил посадку Ryanair

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«Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши?», - цитирует главу государства Telegram-канал.
Лукашенко уточнил, что информация о минировании поступила из Швейцарии. Также глава государства заявил, что в самолёте находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси.
Также Лукашенко заявил, что враги страны перешли от этапа «бунта» к «удушению» государства.
«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», - сказал Лукашенко.
Он считает, что затем они примутся за Россию.
Все началось 23 мая, когда в Минске был экстренно посажал самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич
. Он был редактором тематического Telegram-канала NEXTA. По его словам, в Белорусии ему грозит смертная казнь.
Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске.
Также есть информация, что генеральная прокуратура Литвы и Польши возбудила уголовные дела из-за посадки самолета. Дело возбуждено по статье об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров».
Эксперты отмечают, что для Белоруссии этот скандал может грозить полной изоляцией от внешнего мира.
Позже стало известно, что на борту находилась София Сапега
, которая вела Telegram-канал, где публиковались личные данные силовиков. Оба задержанных дали признательные показания. Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы.