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Лукашенко: Недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу удушения

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Недоброжелатели Минска перешли от организации бунтов к этапу удушения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
Лукашенко: Недоброжелатели изменили методы атаки на Белоруссию
Фото: ТАССТАСС
«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», – сказал Лукашенко, передает БелТА.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
В мире,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,МВД,ЕС,Минск,Беларусь,
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