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Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии

Российская Газета
1 час назад
Ураган "Яас" ударил по восточному побережью Индии. Основной удар стихии пришелся на штаты Одиша и Западная Бенгалия.
Мощный ураган обрушился на Индию
Фото: ReutersReuters
Метеорологическое управление Индии уже опубликовало предупреждение о возможности возникновения волн высотой выше крыш домов.
По сообщениям Associated Press, с этих районов уже эвакуировано более 1,2 млн человек. В связи с ударом стихии закрыли аэропорт Калькутты.
"Яас" сопровождается мощными ливнями и штормовыми ветрами: повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач.
Осложняется ситуация еще и тем, что в регионе до сих пор не устранены последствия предыдущего урагана - "Тауктае", который обрушился на Индию неделю назад, унеся жизни более 90 человек.
В мире,Associated Press,Индия,
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