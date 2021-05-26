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Задержанной в Минске россиянке Сапеге может грозить до 12 лет тюрьмы

Газета.Ru
39 минут назад
Россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы в Белоруссии
Фото: InstagramInstagram
«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», — сказал источник.
Ранее россиянка Сапега дала признательные показания в минском СИЗО.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.
В мире,София Сапега,Роман Протасевич,ФСИН,Совет Европы,МВД,ЕС,ИА Sputnik,Минск,Беларусь,
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