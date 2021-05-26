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Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии

RT на русскомиещё 8
1 час назад
Действующий президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад приняли участие в проходящих в среду, 26 мая, в стране президентских выборах.
Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает SANA.
Всего в стране открылось более 12 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 19:00.
На пост президента, помимо действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.
В мире,Махмуд Ахмед,Башар Асад,Ата-Мекен,Сирийская Арабская Республика,
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