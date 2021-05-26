3,5 млн человек эвакуировали в Индии из-за циклона "Яас"

Власти Индии эвакуировали порядка 3,5 миллиона человек из прибрежных районов из-за циклона "Яас", который возник в Бенгальском заливе и обрушился на восточное побережье страны. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным метеорологического департамента Индии, в ближайшие часы циклон пересечет восточное побережье страны на стыке границ штатов Одиша и Западная Бенгалия между городом Парадип и островом Сагар, принеся с собой сильные дожди и шквалистый ветер с порывами до 155 километров в час.В настоящее время спасательные отряды береговой охраны приведены в повышенную готовность, чтобы оказать помощь населению.

Правительство штата Одиша при этом планирует продолжить вакцинацию от коронавируса жителей прибрежных районов, а также призвало обеспечить снабжение электроэнергией больниц, где походят лечение инфицированные.