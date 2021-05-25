В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией

ТАССиещё 1
59 минут назад
Правительство Латвии во вторник ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Выдача разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов этой балтийской республики белорусскими авиаперевозчиками ограничивается, как и право латвийских самолетов входить в воздушное пространство соседней страны и использовать ее аэропорты. Об этом сообщает пресс-служба министерства сообщения (транспорта) страны.
Латвия ограничила авиасообщение с Белоруссией
Фото: ReutersReuters
"Реагируя на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке в аэропорту Минска самолета авиакомпании ЕС Ryanair ("Райанэйр"), оценив имеющуюся в распоряжении органов авиационной безопасности информацию и отреагировав на инициативу министерства иностранных дел, правительство Латвии сегодня, 25 мая, ввело ограничения на выдачу разрешений на полеты зарегистрированным в Белоруссии авиаперевозчикам наряду с использованием воздушного пространства и аэропортов Латвии. Кроме того, ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии. Решение вступает в силу незамедлительно", - указывает Минтранс республики.
В мире,Минтранс РФ,МИД,Латвия,Беларусь,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители