Латвия ограничила авиасообщение с Белоруссией

"Реагируя на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке в аэропорту Минска самолета авиакомпании ЕС Ryanair ("Райанэйр"), оценив имеющуюся в распоряжении органов авиационной безопасности информацию и отреагировав на инициативу министерства иностранных дел, правительство Латвии сегодня, 25 мая, ввело ограничения на выдачу разрешений на полеты зарегистрированным в Белоруссии авиаперевозчикам наряду с использованием воздушного пространства и аэропортов Латвии. Кроме того, ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии. Решение вступает в силу незамедлительно", - указывает Минтранс республики.