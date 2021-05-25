Раскрыта роль Кейт Миддлтон в королевской семье после смерти Филиппа

Кейт Миддлтон взяла на себя миссию, которую в британской королевской семье выполнял покойный принц Филипп. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николь из журнала Vanity Fair.
«Он был патриархом семьи. Я вижу, как Кейт вступает в эту роль. Пытается удержать всех вместе», - добавила Николь.
Она отметила, что многие считают разумным пропустить поколение и передать корону сразу Уильяму и Кейт. Они бы стали более популярной монаршей четой, нежели Чарльз и Камилла.
Как сообщал «Рамблер», супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Эдинбургский Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.