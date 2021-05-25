Раскрыта роль Кейт Миддлтон в королевской семье после смерти Филиппа

Кейт Миддлтон взяла на себя миссию, которую в британской королевской семье выполнял покойный принц Филипп. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николь из журнала Vanity Fair.

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Кэти Николь назвала герцогиню Кэмбриджскую «величайшим достижением» королевской семьи. По ее словам, Кейт взяла на себя миссию «клея» в семье Виндзоров, которую ранее выполнял принц Филипп.

«Королевская семья понимает, что герцогиня Кейт – их ключевой игрок, и отводят ей центральную роль», - заявила эксперт.

Она назвала Кейт «клеем», помогающим решать семейные проблемы. Эту функцию раньше выполнял принц Эдинбургский Филипп.

«Он был патриархом семьи. Я вижу, как Кейт вступает в эту роль. Пытается удержать всех вместе», - добавила Николь.

Она отметила, что многие считают разумным пропустить поколение и передать корону сразу Уильяму и Кейт. Они бы стали более популярной монаршей четой, нежели Чарльз и Камилла.