Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению простых американцев, предстоящая встреча станет провальной для их президента Байдена. Российский лидер одержит оглушительную победу, не сомневаются они.

Господин Путин съест

Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <...> выйдет победителем;

Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией, — высказались пользователи.

При этом многие упражнялись в юморе на тему того, как будет проходить подготовка к предстоящему мероприятию и что произойдёт непосредственно на встрече.

Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью «Серп и молот

Путину придётся носить бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут;

Надеюсь, встреча не выпадет на выходные, потому что в конце недели Джо, как правило, спит дома в Делавэре, — шутили американцы.