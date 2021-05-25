Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look PressBiden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press
По мнению простых американцев, предстоящая встреча станет провальной для их президента Байдена. Российский лидер одержит оглушительную победу, не сомневаются они.
Путин ставит Россию
на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <...> выйдет победителем;
Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией, — высказались пользователи.
При этом многие упражнялись в юморе на тему того, как будет проходить подготовка к предстоящему мероприятию и что произойдёт непосредственно на встрече.
Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью «Серп и молот
Путину придётся носить бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут;
Надеюсь, встреча не выпадет на выходные, потому что в конце недели Джо, как правило, спит дома в Делавэре, — шутили американцы.
Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.