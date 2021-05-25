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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

RT на русском
56 минут назад
Всего в мире зафиксировали 167 011 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Более 160 млн человек в мире заразились COVID-19
Фото: ReutersReuters
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 472 068.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый смертоносный вирус.
В мире,ВОЗ,
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