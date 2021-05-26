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Bloomberg: ЕС может ввести секторальные санкции против Белоруссии

ТАССиещё 2
1 час назад
Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии из инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.
Bloomberg: ЕС введет секторальные санкции против Белоруссии
Фото: ReutersReuters
По его информации, рестрикции, скорее всего, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют государственные предприятия Белоруссии. Однако для того, чтобы Евросоюз смог принять подобную меру, ему необходимо изменить правовую основу действующей системы введения санкций.
Вместе с тем, как пишет Bloomberg, рестрикции также коснутся нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с рейсом Ryanair. Ожидается, что ЕС представит санкционный список 21 июня. Кроме того, вводимые рестрикции могут затронуть национальную белорусскую авиакомпанию "Белавиа". В этом случае полеты авиаперевозчика в страны Евросоюза будут запрещены.
В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.
Ранее с призывом ввести секторальные санкции против Белоруссии выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В мире,Роман Протасевич,Габриэлюс Ландсбергис,ЕС,Bloomberg,Беларусь,
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