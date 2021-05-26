Bloomberg: ЕС введет секторальные санкции против Белоруссии

По его информации, рестрикции, скорее всего, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют государственные предприятия Белоруссии. Однако для того, чтобы Евросоюз смог принять подобную меру, ему необходимо изменить правовую основу действующей системы введения санкций.

Вместе с тем, как пишет Bloomberg, рестрикции также коснутся нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с рейсом Ryanair. Ожидается, что ЕС представит санкционный список 21 июня. Кроме того, вводимые рестрикции могут затронуть национальную белорусскую авиакомпанию "Белавиа". В этом случае полеты авиаперевозчика в страны Евросоюза будут запрещены.