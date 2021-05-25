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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Белоруссии

ТАССиещё 1
1 час назад
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.
Кроме того, по ее словам, у ЕС нет данных о причастности России к инциденту с самолетом в Минске.
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