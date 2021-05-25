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Белоруссия закрывает посольство в Канаде

ТАСС
49 минут назад
Белоруссия приняла решение о закрытии своего посольства в Канаде. Соответствующее постановление Совета министров, подписанное премьер-министром Романом Головченко 22 мая, зарегистрировано во вторник в национальном реестре правовых актов республики.
Белоруссия закрывает посольство в Канаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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