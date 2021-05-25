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Стая ядовитых скатов проплыла за спиной рыбака и попала на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, снял на видео рыбака, который стоял на отмели и не заметил, как позади него проплыла огромная стая ядовитых скатов. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
На сделанной 17 мая записи видно, как стая из около 50 восточноамериканских бычерылов проплывает за спиной увлеченного своим делом мужчины. Скаты находились всего в метре от рыбака.
Автор видео Майк МакКарти (Mike McCarthy) рассказал, что в это время года скаты часто проплывают вдоль побережья Флориды. Он ожидал, что стая окажется перед американцем. Но, к его удивлению, ядовитые рыбы проплыли мимо него незамеченными.
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