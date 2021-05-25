Сотрудница юридической фирмы прыгнула в вольер к обезьянам и попала на видео

Сотрудница юридической фирмы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 7.

В выходные в соцсетях появился ролик, на котором видно, как женщина залезла в вольер к паукообразным обезьянам. Она позирует с животными и кормит их, после чего уходит. За кадром слышен смех очевидца.