Сотрудница юридической фирмы прыгнула в вольер к обезьянам и попала на видео

Сотрудница юридической фирмы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 7.
В выходные в соцсетях появился ролик, на котором видно, как женщина залезла в вольер к паукообразным обезьянам. Она позирует с животными и кормит их, после чего уходит. За кадром слышен смех очевидца.
Директор зоопарка Джо Монтисано (Joe Montisano) заявил, что посетительница поступила глупо, и ей повезло, что она не пострадала. Он отметил, что планирует добиться привлечения американки к ответственности и собирается установить камеры и новые ограды для вольера.