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Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины

ТАССиещё 3
1 час назад
Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с решением последней от прекращении авиасообщения между двумя государствами с полуночи 26 мая. Об этом дипломатическое представительство сообщило во вторник на своем официальном сайте.
Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины
Фото: © Министерство иностранных дел Республики Беларусь© Министерство иностранных дел Республики Беларусь
"В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста", - говорится в сообщении. В ноте отмечается, что Белоруссия "с удивлением" восприняла решение Киева "в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине". "Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным", - отметили в дипломатическом представительстве.
При этом напоминается, что "21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев - Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации", однако тогда Минск не прекращал авиасообщения с Киевом.
Решение Украины о прекращении авиасообщения с Белоруссией является попыткой экономического давления - посольство Белоруссии. От "авиационной блокады" Белоруссии со стороны Украины ущерб понесут в первую очередь граждане последней - заявление белорусского посольства.
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