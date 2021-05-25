Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины

При этом напоминается, что "21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев - Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации", однако тогда Минск не прекращал авиасообщения с Киевом.