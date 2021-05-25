Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины

"В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста", - говорится в сообщении. В ноте отмечается, что Белоруссия "с удивлением" восприняла решение Киева "в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине". "Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным", - отметили в дипломатическом представительстве.