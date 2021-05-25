В Индии выявили третий вид плесени у перенесшего COVID

Известно, что пациент перенес коронавирус, на борьбу с которым у него ушло около двух месяцев. Мужчина начал поправляться, однако четыре дня назад у него опухла одна сторона лица, из-за чего стало затруднительным даже открыть глаза. Кроме того, у пациента началось кровотечение из носа, а также кровь была найдена в моче. Его госпитализировали, а позднее диагностировали заражение грибковой инфекцией.