Определить новые рамки: в ЕС решили говорить с Россией без США

По его словам, цель конфиденциальной дискуссии лидеров Евросоюза
, состоявшейся в понедельник – «поручить подготовку новых рамок таких отношений верховному представителю, донести до него озабоченности». Де Кроо отказался раскрывать детали, но сообщил, что «разногласия между странами-членами ЕС (по отношениям с Россией) не такие уж и большие». Он подчеркнул, что нужна «активная стратегия, а не только реакция, как это было в последнее время по отношению к ряду действий со стороны России». Дискуссия проводилась без электронных гаджетов, передает РИА «Новости»
.