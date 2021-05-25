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Европа захотела разработать независимую от США стратегию по России

Деловая газета "Взгляд"
11 минут назад
Европа по отношению к России должна сама разрабатывать свою стратегию, которая не зависела бы от США, заявил глава кабмина Бельгии Александр де Кроо.
Определить новые рамки: в ЕС решили говорить с Россией без США
Фото: ReutersReuters
По его словам, цель конфиденциальной дискуссии лидеров Евросоюза, состоявшейся в понедельник – «поручить подготовку новых рамок таких отношений верховному представителю, донести до него озабоченности». Де Кроо отказался раскрывать детали, но сообщил, что «разногласия между странами-членами ЕС (по отношениям с Россией) не такие уж и большие». Он подчеркнул, что нужна «активная стратегия, а не только реакция, как это было в последнее время по отношению к ряду действий со стороны России». Дискуссия проводилась без электронных гаджетов, передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о «незаконных, провокационных и разрушительных действиях России против ЕС, его членов и других стран». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС.
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