Японцев возмутили российские учения в Арктике

— Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню, — заявил он.
— Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно, — говорится в комментарии.
— Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг, — пояснил пользователь.