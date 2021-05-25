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В Раде оценили итоги двух лет президентства Зеленского

Lenta.ru
17 минут назад
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал итоги двух лет президентства Владимира Зеленского. Оценку политики украинского лидера он выразил на своей странице в Facebook.
В Раде оценили итоги двух лет президентства Зеленского
Фото: ТАССТАСС
«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», — сказал Кузьмин. Парламентарий подчеркнул, что считает прошедшую пресс-конференцию Зеленского «самым большим медийным провалом президента».
По словам депутата, Зеленский рассказал совсем не то, что ожидали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и планы на будущее страны.
«А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев», — заявил Кузьмин.
В четверг, 20 мая, Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвящённую двум годам своей работы во главе государства.
Ранее в мае сообщалось, что украинский лидер потерял более половины электората. За него отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году во время президентских выборов.
В мире,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,
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