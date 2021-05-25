В Раде оценили итоги двух лет президентства Зеленского

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», — сказал Кузьмин. Парламентарий подчеркнул, что считает прошедшую пресс-конференцию Зеленского «самым большим медийным провалом президента».
«А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев», — заявил Кузьмин.