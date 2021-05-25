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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию

Деловая газета "Взгляд"
11 минут назад
Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии выступила с нападками на РФ и Белоруссию
Фото: ReutersReuters
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
В мире,Роман Протасевич,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Брюссель,Беларусь,
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