Глава Еврокомиссии выступила с нападками на РФ и Белоруссию

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе
она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва
является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».