Глава МИД Германии: Лукашенко «дорого заплатит» за инцидент с Ryanair

<p> «То, что сделал Лукашенко, это непревзойденная низость. Чтобы задержать журналиста, под угрозу поставили жизни больше 170 пассажиров. Это тройная атака: на авиационную безопасность, на свободу прессы и на граждан и гражданок Европы, которые находились на борту. И это переходит все границы, чего международное сообщество не может допустить. Каждому диктатору, которому приходят такие мысли, надо дать понять, что за это придется дорого заплатить», — сказал Маас.</p><p> Лидеры Евросоюза
на срочном саммите <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/lidery-es-reshili-zapretit-belorusskim-aviakompaniyam-polety-v-evrosoyuz/">решили</a> запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от использования воздушного пространства Беларуси.<br></p><p> По <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/o-bombe-na-bortu-ryanair-soobshchil-khamas/">версии</a> белорусских властей, они рекомендовали экипажу самолета сесть в Минске, так как получили сообщение ХАМАС
о бомбе на борту. В ХАМАС <a target="_blank" href="https://www.reuters.com/world/europe/belarus-points-hamas-bomb-threat-plane-diversion-hamas-rejects-claim-2021-05-24/">отрицают</a>, что отправляли такое сообщение.<br></p><div id="adfox_containerInterscroller"></div><script data-skip-moving="true">loadAdvertInterscroller();</script><p> В Минске <a target="_blank" href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11466069?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop">считают</a>, что не нарушали международные нормы и пригласили оценить ситуацию экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).<br></p><p> Бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича
и россиянку Софию Сапегу, которые летели из Афин в Вильнюс, задержали, когда пассажиров отправили в транзитную зону для проверки. Белорусские власти <a target="_blank" href="http://rtvi.com/news/novye-obvineniya-protiv-nekhty/">обвиняют</a> оппозиционного журналиста в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.</p>