Глава МИД Германии: Лукашенко «дорого заплатит» за инцидент с Ryanair

«То, что сделал Лукашенко, это непревзойденная низость. Чтобы задержать журналиста, под угрозу поставили жизни больше 170 пассажиров. Это тройная атака: на авиационную безопасность, на свободу прессы и на граждан и гражданок Европы, которые находились на борту. И это переходит все границы, чего международное сообщество не может допустить. Каждому диктатору, которому приходят такие мысли, надо дать понять, что за это придется дорого заплатить», — сказал Маас.

Лидеры Евросоюза на срочном саммите решили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от использования воздушного пространства Беларуси.



По версии белорусских властей, они рекомендовали экипажу самолета сесть в Минске, так как получили сообщение ХАМАС о бомбе на борту. В ХАМАС отрицают, что отправляли такое сообщение.



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В Минске считают, что не нарушали международные нормы и пригласили оценить ситуацию экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).



Бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которые летели из Афин в Вильнюс, задержали, когда пассажиров отправили в транзитную зону для проверки. Белорусские власти обвиняют оппозиционного журналиста в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.