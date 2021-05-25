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Франция приостановила разрешение на полеты бортов «Белавиа»

Вечерняя Москва
9 минут назад
Французские власти приняли решение приостановить действие разрешения на полеты, выданное белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом во вторник, 25 мая, рассказал государственный секретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
Франция приостановила разрешение на полеты «Белавиа»
Фото: pixabay.com/rupixabay.com/ru
Как написал чиновник в своем Twitter, из соображений безопасности пассажиров он также призвал французские авиакомпании не выполнять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно
Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.
Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.
Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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