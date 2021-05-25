Франция приостановила разрешение на полеты «Белавиа»

Французские власти приняли решение приостановить действие разрешения на полеты, выданное белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом во вторник, 25 мая, рассказал государственный секретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
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Как написал чиновник в своем Twitter, из соображений безопасности пассажиров он также призвал французские авиакомпании не выполнять полеты над воздушным пространством Белоруссии.
Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.
Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.