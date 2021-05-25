В Индии выявлен третий вид плесени у пациента после COVID

Третий вид грибковой плесени обнаружили индийские медики у пациента в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам доктора Тяги, он обнаружил у одного из своих пациентов стразу три вида плесени — жёлтую, белую и чёрную. Мужчина два месяца лечился от COVID-19 и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза. Кроме того, у больного открылось кровотечение из носа, кровь была обнаружена и в моче. Пациента госпитализировали, медицинское обследование выявило у него поражение грибковой инфекцией.

Как отмечают медики, грибковые заболевания могут развиваться у людей, находящихся в контакте со спорами в окружающей среде, или после проникновения грибка под кожу после ожога или через царапину. Особенно опасно заболевание для больных сахарным диабетом и пациентов со сниженным иммунитетом.

Ранее власти Индии сообщили о том, что в стране было выявлено более 8,8 тысячи заболевших так называемой чёрной плесенью — мукормикозом. Это осложнение, вызываемое грибковой инфекцией. Также было выявлено несколько случаев аспергиллёза, или «белой плесени». Ряд пациентов были инфицированы двумя видами грибка, однако жёлтая плесень встретилась у человека впервые.

Три вида грибка были обнаружены в носовых пазухах пациента после проведения эндоскопии. Специалисты отмечают, что обычно жёлтый грибок встречается у рептилий и его впервые обнаружили у человека.