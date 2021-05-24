В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ХАМАС опровергла причастность к инциденту с самолетом Ryanair

Газета.Ru
45 минут назад
Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло заявления властей Белоруссии о причастности к инциденту с самолетом компании Ryanair. Об этом сообщает Reuters.
ХАМАС опровергла причастность к инциденту с самолетом Ryanair
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам представителя ХАМАС, движение "не имеет к этому абсолютно никакого отношения".
"Мы не прибегаем к методам, которые могут быть действиями подозрительных группировок, стремящимися демонизировать ХАМАС и помешать всеобщему сочувствию нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению", — сказал он.
Ранее Минтранс Белоруссии заявил, что информация о минировании самолета Ryanair поступила по электронной почте от имени организации ХАМАС. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.
ХАМАС - палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Организация признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, а также запрещена в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
В мире,Роман Протасевич,Минтранс РФ,ЕС,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители