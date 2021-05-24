ХАМАС опровергла причастность к инциденту с самолетом Ryanair

По словам представителя ХАМАС, движение "не имеет к этому абсолютно никакого отношения".

Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.