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Медведчук прокомментировал сведения о переговорах с представителями ДНР и ЛНР

Lenta.ru
54 минуты назад
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что опубликованные записи якобы его переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые легли в основу уголовного дела против него, сфальсифицированы.
"Чистая провокация": Медведчук о переговорах с ДНР
Фото: ТАССТАСС
«То, что сегодня происходит – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался», - написал Медведчук в понедельник, 24 мая, в своем микроблоге в Twitter.
Записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее опубликовала команда журналистских расследований Bihus.info. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика.
Фрагменты этих записей демонстрировал ранее на брифинге глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с обнародованными записями переговоров.
Генпрокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Медведчук мог передать данные о «секретном украинском военном подразделении» Козаку, который в свою очередь направил эту информацию российской разведке, считает глава СБ Украины. Депутатам также вменяют создание вербовочной сети и расхищение национальных ресурсов в Крыму.
В мире,Иван Баканов,Тарас Козак,Виктор Медведчук,СБУ,
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