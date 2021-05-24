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ВОЗ: в мире за сутки выявлено полмиллиона новых случаев COVID-19

ИА Regnum
32 минуты назад
В мире за последние сутки зафиксировано 508 074 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 807 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Полмиллиона новых случаев COVID выявлено в мире за сутки
Фото: EPAEPA
За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 166 860 081 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено в общей сложности 3 459 996 случаев смерти от заболевания.
Напомним, ранее сегодня ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире снижается уже третью неделю подряд. Pа минувшую неделю число выявленных инфицированных снизилось на 14,2%, число умерших — на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей.
В мире,ВОЗ,
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