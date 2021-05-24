Грибок рептилий: в Индии впервые зафиксировали желтую плесень

В Индийском городе Газиабад зафиксировали случай желтой плесени, сообщает Economic Times. Ранее в населенном пункте уже выявляли заражение черной и белой плесенью.

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Местный отоларинголог рассказал, что впервые столкнулся с заражением человека желтой плесенью, этот грибок обычно наблюдается у рептилий.

По словам врача, пациент с желтой плесенью жалуется на вялость, слабость, отсутствие аппетита и снижение веса. Кроме того, у пациента выявлено заражение черной и белой плесенью. Состояние пациента нельзя назвать удовлетворительным, он все еще проходит лечение.

Сын заболевшего рассказал, что его отец проходил лечение от коронавируса и уже шел на поправку. Внезапно у него начали опухать глаза, а затем и вовсе перестали открываться. Было кровотечение из носа и подтекание мочи.