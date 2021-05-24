Грибок рептилий: в Индии впервые зафиксировали желтую плесень

В Индийском городе Газиабад
зафиксировали случай желтой плесени, сообщает
Economic Times. Ранее в населенном пункте уже выявляли заражение черной и белой плесенью.
Местный отоларинголог рассказал, что впервые столкнулся с заражением человека желтой плесенью, этот грибок обычно наблюдается у рептилий.
По словам врача, пациент с желтой плесенью жалуется на вялость, слабость, отсутствие аппетита и снижение веса. Кроме того, у пациента выявлено заражение черной и белой плесенью. Состояние пациента нельзя назвать удовлетворительным, он все еще проходит лечение.
Сын заболевшего рассказал, что его отец проходил лечение от коронавируса и уже шел на поправку. Внезапно у него начали опухать глаза, а затем и вовсе перестали открываться. Было кровотечение из носа и подтекание мочи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Индию на фоне эпидемии коронавируса захлестнула волна «черной плесени» или мукормикоза. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. Болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса. Число заразившихся приблизилось к 9 тысячам. Сильнее всего пострадал штат Гуджарат: там выявлен 2281 случай заболевания. Также заболевшие мукормикозом выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.