С начала пандемии на Мальте было выявлено 30,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 417 человек умерли. За прошедшие сутки в стране было зафиксировано всего два новых случая заражения, 11 человек выздоровели. В понедельник на Мальте были сняты ограничения на посещение спортивных залов и бассейнов, а часы работы ресторанов продлены до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00, указывает Reuters. В течение ближайших дней также планируется введение сертификатов вакцинации, с июля власти хотят их использовать для проведения культурно-развлекательных мероприятий.