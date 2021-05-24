Зеленский рассказал о потере "двух Крымов"

Ранее Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года. В законопроекте говорится, что до 2024 года не более 100 гектаров в одни руки могут приобретать только физические лица, а с 2024 года землю могут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тыс. гектаров в руки.