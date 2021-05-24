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Зеленский рассказал о потере "двух Крымов"

Газета.Ruиещё 3
30 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 20 лет страна в результате незаконного присвоения земли потеряла пять миллионов гектаров, эта площадь сравнима с двумя полуостровами Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Зеленский рассказал о потере "двух Крымов"
Фото: ReutersReuters
Кроме того, президент подписал законопроект, который отменил мораторий на продажу земли на Украине.
«За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то и другое», — сказал он.
Ранее Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года. В законопроекте говорится, что до 2024 года не более 100 гектаров в одни руки могут приобретать только физические лица, а с 2024 года землю могут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тыс. гектаров в руки.
Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.
В мире,Владимир Зеленский,Международный валютный фонд,Республика Крым,Украина,
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