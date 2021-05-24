Взрыв над Вильнюсом: раскрыты детали "минирования" самолета Ryanair

Сообщение о минировании транспорта пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС , уточнили в ведомстве. По их информации, авторы грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом.

В министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии добавили, что расшифровка переговоров диспетчера и экипажа Ryanair показывает, что давления на принятие решения со стороны Минска не было.

На этом фоне командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб опроверг информацию о том, что МиГ-29 был поднят заранее. По его словам, экипаж самолета Ryanair развернул судно в сторону аэропорта до того, как истребитель был поднят в воздух.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича . На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

На борту самолета Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс и экстренно выполнившего посадку в аэропорту Минска 23 мая, могли находиться сотрудники белорусского КГБ , считает глава авиакомпании. Эксперт рассказал «Газете.Ru», мог ли пилот Ryanair проигнорировать требования минских диспетчеров и к каким последствиям это могло привести.

В ситуации с перенаправленным самолетом крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair пока больше вопросов, чем ответов. В частности, непонятно, кто именно сообщил о минировании пассажирского лайнера и на основании чего это было сделано.

В СМИ распространяется фрагмент переговоров диспетчера и пилотов самолета, из которых следует, что «служба безопасности аэропорта [Национальный аэропорт «Минск»] сообщила о получении электронного письма». Официально запись переговоров пока что не опубликована.

При этом неясным остается и почему сигнал о минировании поступил буквально за несколько минут до прибытия рейса компании Ryanair в пункт назначения — аэропорт литовской столицы.

На борту самолета ирландской авиакомпании, который совершил экстренную посадку в Минске, находились больше 100 пассажиров, среди них — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. До этого он находился в розыске в Белоруссии, после посадки самолета его задержали.

О «минировании» самолета было доложено президенту Белоруссии Александру Лукашенко , который дал команду принять рейсовый гражданский самолет в аэропорту Минска. В официальных сообщениях говорится, что в «этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей».

Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

К слову, представители авиакомпании сообщили, что пилоты получили сигнал о взрывном устройстве на борту от диспетчеров из Минска. «Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено», — заявили в Ryaniar. Через пять часов после приземления самолету разрешили покинуть аэропорт Минска, а СК Белоруссии заявил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Однако остается много вопросов. В частности, зачем нужно было разворачивать самолет в Минск, а не посадить его, предположим, на ближайшем аэродроме 1-го класса ВВС Белоруссии в Лиде, где базируется 116-я гвардейская штурмовая авиационная Радомская Краснознаменная база. Кроме того, самолет мог совершить посадку на авиабазе в Барановичах.

«В этой ситуации более чем удивительно поведение командира воздушного судна Ryanair», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск противовоздушной обороны заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

Военачальник напомнил, что это был рейсовый самолет, полет совершался по заявке, в строго отведенное для этого время и на установленном эшелоне и курсе.

Пилот Ryanair как командир воздушного судна мог запросто проигнорировать все требования как летчика МиГ-29 ВВС Белоруссии, так и белорусских наземных служб, считает эксперт.

Мальцев уверен, что если самолет гражданский, летит по расписанию, нарушителем государственной границы и режима полетов не является, до посадки на аэродроме назначения остаются считанные минуты, то с предполагаемой взрывчаткой могли разобраться в пункте назначения, то есть в Вильнюсе, а в Минск, совершая огромный крюк, для этого лететь никакой необходимости не было.

«И что бы в этом случае сделал пилот белорусского МиГ-29, если командир самолета Ryanair отказался выполнять его требования? — задается вопросом генерал-полковник Игорь Мальцев. — Да ровным счетом ничего. Это пассажирский самолет, не RC-135 и не Р-8 «Посейдон», он не нарушал воздушное пространство Белоруссии, летел по установленному международному коридору. К тому же, по гражданским лайнерам и транспортным воздушным судам огонь открывать истребителям-перехватчикам категорически запрещается. И любой пилот об этом знает. Если он уничтожит гражданский самолет, то сразу перейдет в разряд международных преступников, и ему грозят, мягко говоря, очень большие неприятности. И даже глава государства в этом случае может его не прикрыть».

«Таким образом, поведение командира воздушного судна компании Ryanair в этой ситуации кажется мне более чем странным. Поэтому невольно возникает впечатление — не поработали ли с этим пилотом спецслужбы еще до вылета? Ничем другим его поведение объяснить нельзя. Ну, подошел к нему истребитель, а что дальше? Само приближение истребителя к рейсовому самолету ничем этому рейсовому самолету не грозит. Что он его, таранить что ли собирался? При этом командир воздушного судна Ryanair находился на связи с аэродромом вылета, прилета, пунктами единой системы управления воздушным движением. Словом, темная история», — считает заслуженный военный летчик Игорь Мальцев.

Кроме того, продолжает эксперт, если предположить, что истребитель выполнял атаку, то пилот Ryanair, в принципе, не мог видеть ее, поскольку атака осуществляется с задней полусферы.

В то же время, на самолете во время перелета из Афин в Вильнюс могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии, заявил в эфире радио Newstalk глава Ryanair Майкл О'Лири.

«Похоже, власти намеревались снять с рейса журналиста и его попутчика... Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ», — заявил О'Лири, добавив, что считает инцидент с самолетом «поддерживаемым государством угоном».

Как бы то ни было, практика принудительной посадки самолетов не в пункте назначения — не такой уж редкий случай в международных отношениях. Так, в частности, в 2012 году истребители ВВС Турции были подняты, чтобы принудить сирийский пассажирский самолет сесть в Анкаре. Тогда лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Дамаск, заподозрили в перевозке военного груза.

В 2013 году власти Европейского союза принудили к посадке в Вене самолет президента Боливии Эво Моралеса , следовавший из Москвы. Самолет в аэропорту австрийской столицы обыскали, но экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена (а поводом для посадки президентского лайнера была информация, что Сноуден, возможно, находится в этом самолете) на борту так и не обнаружили.

В 2016 году самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из киевского аэропорта Жуляны. За 50 км до входа в воздушное пространство Белоруссии пилоты получили указание от диспетчера немедленно вернуться на аэродром вылета. В случае отказа в воздух собирались поднять истребители украинских ВВС. Все это предпринималось для того, чтобы снять с борта некоего гражданина Армении.

Что касается нынешнего инцидента, правоохранительные органы Литвы возбудили уголовное дело после посадки в Минске лайнера авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас. По его словам, члены экипажа самолета, приземлившегося поздно вечером в пункте назначения, будут допрошены уже сегодня.

О решении изменить направление движения воздушного судна необходимо сначала доложить диспетчеру.

Командир самолёта выбирает аэропорт посадки, и в приоритете — ближайший. Пассажиров после приземления немедленно высаживают на дальней стоянке, а затем спецслужбы досматривают борт на предмет наличия взрывчатки.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал командир А320, отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов . Он счёл логичным вариант приземления в Вильнюсе.

«Здесь у нас две ситуации. Первая ситуация: командиру сообщили, что у него на борту взрывное устройство. Все эти ситуации мы рассматриваем серьёзно, такие случаи были, к ним отношение серьёзное. Экипаж, получая такую информацию, принимает решение, куда ему лететь, куда садиться. Далее самолёт ставят на дальнюю стоянку, высаживают срочно всех пассажиров, и в «отстойнике» самолёт стоит, его досматривают спецслужбы на наличие взрывчатых веществ.



Здесь [с самолётом Ryanair — прим. ГМ] вообще ничего непонятно. Дальше командир принимает решение, я просто уверен в этом, садиться в Вильнюсе, это логично, потому что это аэродром назначения, и он летит именно на этот аэродром, тем более он находится уже совсем рядом, и ему уже надо снижаться. Логично, потому что он уже готовился на этот аэродром, он уже взял погоду, он уже провёл предпосадочный брифинг и был готов к посадке на этом аэродроме. Вдруг поднимается истребитель и почему-то требует от него, мы не знаем ещё [действительно ли требует — прим. ГМ], надо получить расшифровку переговоров. Я всегда говорю, что любое ЧП в авиации должно сначала закончиться расследованием».

Военный истребитель высылают для сопровождения самолёта в случае чрезвычайных происшествий, отметил Литвинов.

«Если он полетел в Минск и был поднят истребитель, то это вообще просто какой-то ужас и кошмар. Не предусмотрено. Истребитель нужен, если самолёт-нарушитель пересёк границу или поступила информация, что какой-то запрещённый груз везут или самолёт не отвечает на позывные, в таком случае поднимается истребитель, а здесь летит обычное, мирное, гражданское воздушное судно, рейсовый самолёт. Ну, допустим, сообщение о взрывном устройстве, командир принял решение, это его решение, поэтому он должен доложить диспетчеру, какое он принял решение. Если его принуждают сесть на территории чужого государства, которое он должен был просто мимо пролететь, да ещё и с применением военной техники, потом будет расследование всего этого: почему командир изменил план полёта, почему уклонился от маршрута. Надо будет отписываться, для этого нужен консул.