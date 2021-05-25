Lufthansa приостанавливает полеты в Минск

Ситуация вокруг полетов в Белоруссию и через ее пространство обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.