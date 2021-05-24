Опаснее COVID: ВОЗ о новом смертельном вирусе

В мире может появиться новый смертоносный вирус, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным прогнозам, появится новый вирус, который потенциально будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал Гебрейесус.

По его словам, «главным драйвером пандемии» является отсутствие международной солидарности, включая готовность обмениваться данными, а также предоставлять ресурсы и технологии. Глава ВОЗ обратил внимание, что «если идти по старой дороге, то придёшь к тому же результату — к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым».

«Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», — подчеркнул он.

По данным ВОЗ, на 23 мая в мире инфицировано коронавирусом 166 346 635 человек, умерли от инфекции 3 449 117.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения проходит в Женеве с 24 мая по 1 июня. Участники мероприятия из 194 стран, в том числе России , обсуждают вопросы борьбы с коронавирусной пандемией и способы предотвращения новых чрезвычайных ситуаций.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 24 мая за сутки в России зафиксировали 8406 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 82 регионах.

В российских регионах с 18 января проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны три вакцины: «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В начале мае прошла регистрацию однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».

Геннадий Онищенко. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сказал прописную истину, предупредив человечество о появлении нового смертоносного вируса. Так его прогноз в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный санитарный врач России, академик РАН , депутат Госдумы

По словам Онищенко, человечеству придется жить с инфекциями и периодически они будут беспокоить людей, поэтому говорить о смертоносном вирусе можно только на основании реальных фактов и характеристик.

Рамблер

"Я бы хотел главе ВОЗ посоветовать поменьше заниматься устрашением. У нас за последние лет, наверное, десять в разных концах мира проявлялись достаточно серьезные вирусы и заболевания. Эбола была, был свиной грипп, грипп с высокой степенью летальности. Нет ничего нового в том, что появляются разной степени заболевания. Просто так декларировать это — неэтично", — заявил Онищенко.

Люди, у которых регистрировали случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций наблюдается у заразившихся пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями, рассказал директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в интервью газете "Известия" в понедельник.

"Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций COVID - грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще", - сказал Лиознов изданию.

Эксперт добавил, что в нашей стране такие случаи не описаны, по данным зарубежных специалистов, их немного.

В минувшем эпидемическом сезоне 2020-2021 года во всем мире, в том числе и в России, регистрируется очень незначительное число случаев гриппозной инфекции. Однако вирусы гриппа вернутся и будут активно распространяться. Произойдет ли это будущей осенью или в следующем году, пока сложно предсказать, сказал Лиознов газете.

Эксперт также порекомендовал сделать прививку от гриппа и коронавируса.

"В предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, который у нас традиционно начинается осенью, я и мои коллеги рекомендуем сделать прививку от гриппа, а также тем, кто не привит, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, поскольку одно из осложнений при гриппозной инфекции - это пневмония, вызванная в том числе пневмококком. Сегодня наиболее актуален вопрос о широком охвате вакцинацией против COVID-19. Поэтому призываю россиян привиться сейчас против этой инфекции", - сказал он.

В России общее количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 5 001 505, выздоровели 4 617 762 человека, умерли 118 482.

Пятивалентные вакцины от гриппа

Необходимости в разработке пятивалентных вакцин от гриппа нет, в основном циркулируют те штаммы, которые входят в трех- или в четырехвалентные препараты, сичтает Лиознов.

"На мой взгляд, пока практической необходимости в разработке пяти-, а тем более шестивалентных и более вакцин нет, так как мы видим, что в основном циркулируют те штаммы, которые входят в трех- или в четырехвалентные препараты", - сказал он изданию.

Эксперт отметил, что все чаще наблюдается активность сразу двух линий вирусов гриппа В, поэтому внедряются четырехвалентные вакцины. "Переход на подобные препараты увеличивает стоимость вакцины, так как введение каждого нового штамма - это дополнительные затраты, в результате возрастает цена вакцинопрофилактики, а при широком охвате это достаточно большие финансовые ресурсы", - добавил он.

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.