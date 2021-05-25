LOT отменила рейс в Минск

В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич
, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.