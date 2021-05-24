"Экс-актер": в Германии разочаровались в Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский спустя два года после вступления в должность так и не смог принести мир на Донбасс и люди продолжают умирать. Об этом пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Немецкое издание напомнило, что после своего избрания Владимир Зеленский говорил, что установление мира на востоке страны его первоочередная задача и ради этого он готов вести переговоры «хоть с чертом лысым».

Однако спустя два года переговоры с ЛНР и ДНР так и не были начаты, а от предвыборных обещаний не осталось и следа, говорится в статье.

Немецкие журналисты отмечают, что в начале пребывания Зеленского на посту президента Украины, Россия готова была вести с ним переговоры. Однако сейчас все больше становится ясно, что Кремль «списал» украинского лидера.

При этом вступление Украины в НАТО также буксует. США требуют от Киева обещанных реформ, например, в борьбе с коррупцией.

«Но экс-актер, похоже, движим страхом перед протестами националистических групп», - констатирует издание.

«Рамблер» писал, что Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.