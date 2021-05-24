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"Экс-актер": в Германии разочаровались в Зеленском

Алиса Селезнёва
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский спустя два года после вступления в должность так и не смог принести мир на Донбасс и люди продолжают умирать. Об этом пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Немецкое издание напомнило, что после своего избрания Владимир Зеленский говорил, что установление мира на востоке страны его первоочередная задача и ради этого он готов вести переговоры «хоть с чертом лысым».
Однако спустя два года переговоры с ЛНР и ДНР так и не были начаты, а от предвыборных обещаний не осталось и следа, говорится в статье.
Немецкие журналисты отмечают, что в начале пребывания Зеленского на посту президента Украины, Россия готова была вести с ним переговоры. Однако сейчас все больше становится ясно, что Кремль «списал» украинского лидера.
При этом вступление Украины в НАТО также буксует. США требуют от Киева обещанных реформ, например, в борьбе с коррупцией.
«Но экс-актер, похоже, движим страхом перед протестами националистических групп», - констатирует издание.
«Рамблер» писал, что Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Президент Владимир Путин в мае констатировал, что Украина медленно, но верно превращается в страну-антипод России. Он отметил, что при таком развитии событий Украина скоро станет площадкой, с которой будут поступать новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».
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