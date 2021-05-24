ВОЗ может одобрить «Спутник V» в течение месяца

По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может. Но много стран будут использовать данные организации при принятии решения по одобрении вакцины. Вуйнович подчеркнула, что в ближайшее время все процедуры, необходимые для разрешения экстренного использования препарата, будут завершены.
Ранее она заявила, что ожидает получение оценки по вакцине «Спутник V» летом. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщали, что совместно с ВОЗ проведут инспекцию препарата с 10 мая по первую неделю июня. После этого должно быть принято решение по одобрению вакцины для экстренного использования.