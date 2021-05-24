ВОЗ может одобрить «Спутник V» в течение месяца

По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может. Но много стран будут использовать данные организации при принятии решения по одобрении вакцины. Вуйнович подчеркнула, что в ближайшее время все процедуры, необходимые для разрешения экстренного использования препарата, будут завершены.