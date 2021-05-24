Создателя NEXTA признали политзаключенным

Белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенным создателя и главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича , который был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

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Правозащитники отметили, что Протасевич подвергался преследованиям еще до завершения президентских выборов в Белоруссии. Публикации в NEXTA они сочли мирной реализацией прав белорусов на распространение информации и подчеркнули, что канал не призывал к насильственным действиям против силовиков.

«В этой связи мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирным выражением его мнения и его собственными политическими заключенными», — говорится в сообщении. Под публикацией, помимо «Весны», подписалась также Белорусская ассоциация журналистов и несколько других гражданских объединений.

Правозащитный центр «Весна» собирает информацию о задержанных и осужденных из-за общественной деятельности или акций протеста белорусов. Он был лишен регистрации в республике, но продолжает оказывать помощь пострадавшим. После президентских выборов в августе 2020 года центр признал политзаключенными более 400 человек.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича и его девушку Софию Сапегу.