Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair "актом пиратства"

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич
. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.