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Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии "актом пиратства"

ТАСС
4 минуты назад
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair "актом пиратства". Соответствующее мнение глава дипломатии Евросоюза выразил в понедельник в интервью радиостанции Onda Cero.
Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair "актом пиратства"
Фото: ReutersReuters
"Это похищение, акт пиратства, совершенный государством, что является крайне серьезным [инцидентом]", - считает Боррель.
По его словам, на намеченном саммите глав государств и правительств ЕС будет уделено "приоритетное внимание отношениям с Белоруссией".
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.
В мире,Роман Протасевич,Жозеп Боррель,ЕС,Минск,Беларусь,
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